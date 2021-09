Alejandro Gaviria va por más de un millón de firmas para inscribir su candidatura

El viernes en Medellín, su ciudad natal, empezará a recorrer el país el hoy candidato presidencial Alejandro Gaviria, para empezar a recoger las firmas, al menos un millón de firmas, con las que espera inscribir en noviembre su candidatura presidencial.

Gaviria inscribió ante la Registraduría Nacional el comité significativo de ciudadanos con el cual impulsará su candidatura, el cual está integrado entre otros por el exdefensor del Pueblo, Carlos Negret; el exsecretario general de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Vélez, y el asesor de imagen Camilo Granada y la representante a la Cámara, Juanita Gobertus, todos ellos cercanos al expresidente Juan Manuel Santos.

Frente a los apoyos políticos, sostuvo que “no he recibido avales y yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una son los avales formales y afiliaciones partidistas y otra cosa son adhesiones independientes, sin condiciones voluntarias. Si hay un senador del Partido Liberal que pone un trino y me dice que le gusto como candidato, ahí estoy yo, adhesiones formales, pero avales formales no es algo que esta campaña está pensando en este momento”.