Apoyo total del Centro Democrático a la reforma tributaria

Advirtiendo que el gasto público ha crecido por el coronavirus, que no hay cómo pagar los salarios públicos del segundo semestre y pidiendo facultades extraordinarias para que el presidente Iván Duque pueda hacer un recorte en los gastos del Estado, el Centro Democrático formalizó el apoyo a la reforma tributaria que ya está por radicar el gobierno en el Congreso de la República.

Frente al impuesto de renta sostienen los congresistas uribistas que están de acuerdo con ampliar la base de declarantes pero no de contribuyentes. “Más declarantes que no paguen. Que sólo paguen los que más ganan. Aumentar la base de declarantes, que no paguen impuestos, estimula la formalización de la economía”, se indica en el reporte.

Con respecto del IVA dice que no apoyarán subirlo a los alimentos básicos, pero que si a productos que son considerados de lujo como quesos madurados, salmón y cortes de carne suntuosos. Acogen de la misma forma un impuesto a los patrimonios de personas naturales, superiores a 3.000 millones de pesos, con tarifa marginal, progresiva, descontable y transitoria, como mecanismo para cofinanciar programas sociales. También a los altos sueldos.

Proponen sostener la sobretasa de renta al sector financiero con destinación específica a pequeñas obras, urbanas y rurales que incentiven la creación remedial de empleos. “Radicaremos la propuesta de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito a las micro y pequeñas empresas como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento”.