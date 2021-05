“Aquí no hay derecho a hacer bloqueos”: Duque

El presidente de la República, Iván Duque, se refirió, luego del Consejo de Seguridad realizado en Popayán, al tema de orden público en el país, según dijo no hay derecho a realizar bloqueos ni a desabastecer familias. Lea aquí: Presidente Iván Duque lidera comité de seguridad en Pereira

“Que existan expresiones pacíficas para hablar sobre esto que ha pasado en el mundo se entiende y se respeta, pero de ahí a que pretendan algunos hacer creer que existe un derecho a bloquear vías, a desabastecer familias, servicios públicos, a afectar el aparato productivo a empobrecer y hacer perder empleos eso no lo puede aceptar la sociedad colombiana. Los bloqueos son actos agresivos porque afectan el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos y por lo tanto uno puede entender que haya circunstancias que quieran expresar, pero no con la vía de hecho. No con la amenaza a la movilidad, ni afectando la salud y el bienestar”, dijo el mandatario.