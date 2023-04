Así fue la salida de Colombia de Juan Guaidó, opositor venezolano

“El canciller Álvaro Leyva Durán no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la Conferencia. Como se ha manifestado de manera pública y reiterada, la Conferencia es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional”, informó la Cancillería.

Desde el Congreso, el canciller Leyva manifestó que, en ese momento, no sabía en donde está Guaidó, quien debe asumir los riesgos de haber entrado de forma irregular al país.

“No se sabe, la verdad es que no se sabe dónde está Guaidó. Obviamente no es que quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece corre riesgos, porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”, expresó Leyva.