¡Atento! Desde el 1 de mayo, tapabocas no será obligatorio en espacios cerrados

“También se derogararán todas las medidas de bioseguridad, con la excepción de las que atañen a los sistemas y servicios de salud”, dijo Duque y señaló que la estrategia Prass –con la que el Gobierno hacía la vigilancia epidemiológica– dejará de implementarse.

En su lugar, anotó Duque, “se consolidará la vigilancia colectiva y los seguimientos que se harán de carácter local con las autoridades sanitarias”.

Frente a los viajeros internacionales, Duque señaló que “la recomendación es llegar al país con esquemas completos de vacunación”. Y agregó que a quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados se les pedirá una prueba PCR que no supere las 72 horas y un test de antígenos que no pase de las 48 horas.

El mandatario señaló que a partir de este 1 de mayo se extenderá la emergencia sanitaria en territorio nacional hasta el próximo 30 de junio. Le dio un reconocimiento al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, pues ha cubierto a casi siete de cada diez colombianos con dos dosis y al menos a ocho de cada diez con una dosis anticovid.

La última vez que se anunció la prórroga de la emergencia sanitaria en el país fue en febrero pasado, cuando se expidió un decreto para alargarla hasta este 30 de abril.

La emergencia sanitaria es una medida clave para el Gobierno Nacional y sus ministerios, pues les otorgaba facilidades para expedir ágilmente normas claves para enfrentar la pandemia de coronavirus sin necesidad de que pasaran por los debates del Congreso.

A continuación las declaraciones del presidente Duque.