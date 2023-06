Audiencia de la JEP será transmitida por primera vez en televisión

“Invito a todos los colombianos a conectarse mañana 8 AM a la Tv Pública Señal Colombia para ver en vivo la audiencia de la JEP en la que los responsables de asesinatos en Dabeiba, reconocerán su responsabilidad ante la justicia, las víctimas y el país”, resaltó.

Por primera vez la televisión pública de Colombia @SenalColombia transmitirá una audiencia de la JEP. Se trata de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, en la cual 8 ex integrantes del Ejército reconocerán su responsabilidad en 49 asesinatos y desapariciones forzadas 🧵🪡

En la diligencia participan: el coronel Efraín Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79; Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No.26 ‘Arhuacos’ y dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Alvarado Sáchica.

Así mismo, tres sargentos en retiro del Batallón de Contraguerrillas No. 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y un soldado profesional en retiro de esta misma unidad militar: Levis de Jesús Contreras Salgado.

“Los comparecientes deberán realizar públicamente su reconocimiento de verdad y de responsabilidad frente a la justicia, la sociedad y los familiares de las víctimas, quienes además participarán en un espacio al que también fueron vinculadas las organizaciones acompañantes, así como las instituciones del Estado del orden local, regional, nacional e internacional”, expresó la entidad.

Sus testimonios dieron cuenta de, al menos, cuatro patrones con los que el Ejército participó ilegítimamente en el conflicto armado:

Prejuicio insurgente, es decir, calificar a las víctimas como miembros de la guerrilla; presión por resultados; homicidio de personas ajenas al territorio donde ocurría la baja, con el fin de obtener recompensas económicas, y desapariciones forzadas en cementerios, en este caso, en Las Mercedes, de Dabeiba. Le puede interesar: Hallan irregularidades en contrato millonario de mantenimiento de cárceles

Se trata de la primera audiencia conjunta entre la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que se realiza con el fin de avanzar en la restauración del daño causado y definir la situación jurídica de los comparecientes sometidos a la JEP; entre ellos 14 ex miembros de la fuerza pública que no serán objeto de indulto, pero que tampoco serán incluidos en la imposición de las sanciones propias porque la magistratura determinó que no son máximos responsables.

Finalmente, resaltó la JEP que lo que suceda en esta Audiencia de Reconocimiento de Verdad servirá de insumo para que la Sala de Reconocimiento de Verdad termine de definir si los comparecientes de la fuerza pública son o no candidatos para la imposición de Sanciones Propias.