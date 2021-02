Char, Peñalosa y Gutiérrez se unirían de cara a la elecciones de 2022

Sin dar mayores detalles sobre la alianza, Enrique Peñalosa aseguró este miércoles: “Izquierda, centro izquierda, centro, centro derecha, derecha... esas definiciones en la Colombia actual me parecen carreta. Lo que interesa es la seguridad, obras, inversión que genere empleo, para qué haya más bienestar, igualdad y prosperidad”. Los otros dos exalcaldes no se han referido al respecto pero es seguro que en los próximos días se encontrarán para definir las minucias de su posible aspiración.

OPINAN LOS ANALISTAS

La alianza entre los tres alcaldes puede llegar a tener relevancia en el escenario político nacional. Sin embargo, para el profesor Carlos Arias, docente de la Maestría en Comunicación política del Externado, “esta alianza está lejos de ser una realidad. Esta es una alianza madurada como los aguacates, con periódico, ahí no hay chance. Peñalosa no va con Char y este último no va con Gutiérrez, puede que haya más cercanía con Gutiérrez por temas políticos electorales pero no hay posibilidad de que esto se concrete como una aspiración tripartita”.

Así mismo, el analista insiste en que “es errado pensar que en Colombia, como dice el exalcalde Peñalosa, no existen las posiciones ideológicas. Hay miradas y posiciones sobre la construcción de la sociedad que son afines a los enmarcamientos que se hacen de derecha e izquierda. Es verdad que no se puede establecer con claridad en dónde termina la centro derecha y dónde comienza la centro izquierda , pero es claro que en Colombia existe la centro derecha. Eso sí es claro. Son las posiciones de centro, tanto de derecha como de izquierda, las que pueden llevarse las elecciones en los próximos comicios”.

Por otro lado, Juan Carlos Ruiz, analista político de la Universidad del Rosario, indica que una candidatura conjunta “en donde uno de ellos renuncia a favor de otro la veo poco posible, en las candidaturas hay unos egos muy grandes donde nadie quiere ceder sus posibilidades de hacerse elegir presidente”.

Agrega que “es claro que nuevamente el expresidente Álvaro Uribe se está convirtiendo en un padrino de la política colombiana. Es él el que ha recibido a la mayoría de precandidatos y entrega venias y da bendiciones desde su finca. Se está convirtiendo en un líder político importante para hacer alianzas por eso considero que él será fundamental en esa escogencia que se ha hecho de forma democrática en anateriores oportunidades como sucedió con Iván Duque”.

Según el analista “aún es pronto para hablar de cómo se van a lanzar esa posible candidatura, esto puede incluso ser a través de una encuesta. Si un Peñalosa, un Char o un Federico Gutiérrez deciden entrar a la contienda, como se ha dicho, pues no necesitarían firmas sino el aval de un partido constituido y esta vez sería el Centro Democrático”.