Colombia no reconocerá resultado de elecciones en Nicaragua

En medio de su visita oficial a Israel, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que Colombia no reconocerá las elecciones que se llevaron a cabo en Nicaragua y que nuevamente dejó como presidente a Daniel Ortega quien lleva en el poder desde el año 2007. (Lea aquí: Daniel Ortega es reelegido como presidente de Nicaragua).

El mandatario afirmó que esa elección deja diversas dudas y cuestionamientos respecto a la solidez democrática que tiene Nicaragua, enfatizó que, entre los motivos del no reconocimiento, es grave la situación de los presos políticos de la oposición que tiene ese país y que dejarían por decir que esas elecciones se construyeron con métodos de dictocracia que no tiene nada que ver con la carta democrática interamericana. (Lea aquí: Señalan irregularidades y abstención en jornada electoral de Nicaragua.)

“Con la forma que se ha procedido contra miembros de la oposición, contra expresiones del sector privado y la prensa, claramente no podemos reconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua. No fueron unas elecciones libres, esto no nos tiene que sorprender, esto era crónica de un fraude anunciado”, expresó Duque.