Colombiano en EE. UU. pide visa para familiares de su esposa con cáncer terminal

“Me le dieron un mes de vida a mi esposa”, con esa dolorosa frase, Sergio Vega, un huilense que reside en Estados Unidos, resume el drama que vive su familia desde hace unos meses.

Su esposa, Paula Durán, con quien llegó hace varios años al país norteamericano, fue diagnosticada con cáncer de estómago y cerebro en medio del embarazo de su tercer hijo, a quien tuvieron que extraer de su vientre en la semana 34 de gestación por el avanzado estado de la enfermedad de la mujer de 27 años.

Durán, madre de otras dos niñas de 9 y 4 años, recibió el diagnóstico a finales de noviembre, tras sufrir fuertes dolores abdominales y de cabeza. Los médicos le realizaron varios exámenes que indicaron que su cáncer estaba en etapa IV, por lo que la intervinieron quirúrgicamente para extraerle una parte del tumor.

Sin embargo, en las últimas semanas, el estado de salud de Paula empeoró. Su cáncer hizo metástasis e invadió otros órganos, por lo que a su esposo le dijeron que solo le quedaba un mes de vida. (Lea también: Carlos Mattos está hospitalizado y en cuidados intensivos)

“Acabo de tener una reunión con todos los médicos, me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón totalmente... Es la peor noticia que he recibido en toda mi vida. Ya médicamente en el hospital no le van a hacer nada más, me le dieron un mes de vida a mi esposa y ya mañana me la llevo a mi apartamento. Le van a poner a disposición una enfermera las 24 horas para que simplemente le calme los dolores, el dolor de cabeza más que todo... Eso la está matando lentamente”, fue el angustioso mensaje de Vega este sábado en su cuenta de Instagram en la que ha ido relatando todo el proceso de su esposa para acudir a la solidaridad de quienes lo puedan ayudar.

En el mismo video, Vega solicitó ayuda de las autoridades colombianas o de quien lo pueda auxiliar para que los papás de su esposa y los suyos puedan viajar para acompañarlos en el difícil momento por el que están pasando.