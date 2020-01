Colombiano gana premio internacional de emprendimiento y creatividad

El ganador del primer lugar fue Julio Joel Garay Barrios de Perú con Nutri H, galletas enriquecidas y procesadas con cereales para combatir la anemia y desnutrición, que afecta a miles de habitantes alrededor del mundo.

El segundo y tercer lugar respectivamente fueron para el ecuatoriano Carlos Obando por Speakliz Vision y Thermy del mexicano Jan Andrei Merino.

Fueron 120 mil dólares repartidos entre los cinco finalistas. 50 mil dólares para Julio Joel Garay de Perú, el segundo lugar fue para Carlos Obando de Ecuador con 30 mil dólares; el mexicano Jan Andrei Merino y Thermy obtuvieron el tercer lugar y 20 mil dólares; de Colombia Alexander Nieves y Carolina Chávez de Chile con Mimulti obtuvieron el cuarto y quinto lugar respectivamente y un premio de 10 mil dólares cada uno.

Durante la premiación de la sexta edición de 1 Idea para Cambiar la Historia, otras dos ideas fueron ganadoras gracias a la destacada alianza entre History y la empresa Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales (AEXA), de México.

De Colombia, Alexis Navarro Castrillón con Eco Domo y Ricardo Muttio de México, creador de Radial Biomateriales. Estas iniciativas serán enviadas al centro de investigación de AEXA y testeo en la Estación Espacial Internacional (EEI) y serán evaluadas para ver si califican de acuerdo al riguroso criterio del centro de investigación para que puedan ser sometidas a prueba en la órbita terrestre y analizadas una vez retornadas a la Tierra.

LOS GANADORES

El primer lugar, Nutri H se trata de una galleta enriquecida que sea agradable al paladar de los niños, de fácil transporte, conservación y de consumo directo. Sus componentes ricos en proteínas y hierro sirven para combatir la anemia y la desnutrición infantil. Las pruebas piloto realizadas en el Perú y en coordinación con el sector salud dieron como resultado un aumento del nivel de hemoglobina en los niños de 3 a 6 años que consumieron un paquete de 30 gramos diario durante 30 días.

El segundo lugar, por medio de inteligencia artificial y la cámara del smartphone, Speakliz Vision brinda mayor independencia a las personas con discapacidad visual. La aplicación identifica miles de objetos y sus distancias, lugares y colores, así como billetes y monedas del mundo entero. También ofrece lectura de textos

En el tercer lugar, Thermy, un estudio complementario preciso, portátil, no invasivo y completamente seguro para detectar el cáncer de seno en sus primeras etapas, utilizando termografía e inteligencia artificial. Es aplicable a mujeres de cualquier edad, incluyendo a mujeres jóvenes que no pueden hacer uso de los estudios actuales y mujeres con senos densos a las que no les funciona una mastografía convencional. El estudio no utiliza radiación, lo que permite hacer un seguimiento periódico a la paciente.

El quinto lugar Mimulti es el primer guante para personas con discapacidad de mano en el mundo. Este dispositivo genera el sistema de pinza de la mano, lo que permite a personas con carencia total o parcial de movilidad realizar más de 30 actividades de la vida diaria, como lavarse los dientes, tomar los cubiertos, escribir, entre otras. Su diseño no solo genera autonomía e impulsa la inserción social de las personas dependientes, sino que ayuda en los procesos de rehabilitación de las mismas.