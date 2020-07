Condenan al DAS y Dapre por chuzadas a exmagustrado de la Corte Suprema

El fallo a su vez relata que no se le atribuyó responsabilidad al Ministerio de Defensa por la infiltración al esquema de seguridad del exmagistrado, dado que no se demostró su intervención en el suceso, es decir, este hecho no se presentó por una orden emitida por alguna de las fuerzas, sino que se debió a un trabajo de “reclutamiento” adelantada por funcionarios del DAS.

Además de ello, no hay pruebas suficientes que confirmen que las interceptaciones telefónicas hechas al exmagistrado se hayan dado por cuenta de un funcionario de la policía.

“Para la Sala es claro que las acciones ilícitas del órgano de inteligencia, vulneraron el derecho a la intimidad del demandante, teniendo en cuenta que, uno de los miembros de su esquema de seguridad fue reclutado como una fuente humana del DAS y aprovechando la confianza que el señor Iván Velásquez le brindaba, recolectó información no solo relaciona asuntos laborales, sino con aspectos privados de tipo personal y familiar”, reposa en el fallo.

Cabe mencionar que por la denominadas “chuzadas” respondieron ante la justicia María del Pilar Hurtado, exdirectora de la extinta entidad, Jorge Lagos, exsubdirector de Contrainteligencia, Fernando Tabared, exdirector general de Inteligencia del DAS y Bernardo Moreno, entonces secretario General de la Presidencia de la República.