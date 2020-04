¿Congreso sí iniciará la votación de proyectos?

LAS DUDAS

Aunque la sesión de la Comisión Primera se podría dar el martes, lo que si podría aplazarse es la votación de los proyectos, ésto porque el secretario general, Humberto Mantilla, le pidió a la Corte Constitucional que emita un concepto sobre si puede la corporación realizar las votaciones.

“En mi calidad de Secretario General de la Cámara de Representantes, en ejercicio de las funciones establecidas en la Ley 5ª de 1992 y en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, respetuosamente solicito que se estudie la viabilidad de un pronunciamiento del máximo tribunal constitucional en torno a la constitucionalidad de las sesiones virtuales del Congreso de la República para adelantar el procedimiento legislativo”, señala la carta que le envió Mantilla a la Corte Constitucional.

Plantea que se ha presentado un debate jurídico en torno a la validez de las sesiones del Congreso de la República realizadas en forma virtual, “por ejemplo, un concepto del 25 de Marzo de 2020, de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la República, recomendó: En consecuencia en el Congreso de la República, bajo el imperio de la Ley 5ª de 1992 es viable realizar reuniones virtuales a través del uso de las herramientas de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones -TIC-; sin embargo mientras no sea reformada la Ley Orgánica, las decisiones adoptadas en dichas reuniones no tendrán la validez ni la fuerza vinculante para que gocen del amparo de la legalidad que debe calificar las sesiones plenarias y votaciones en las Corporaciones legislativas o de sus comisiones. La virtualidad no se ha reglamentado en el procedimiento legislativo y la anomia legislativa no puede ser suplida por analogía, reglamentos externos, normas contingentes o Resoluciones de las Mesas Directivas... No es viable, por lo tanto, integrar quórums o mayorías. Todo procedimiento por fuera del mandato legal viciaría las decisiones del cuerpo colegiado, cuya legitimidad deriva de la certeza sobre el debate y la votación presencial”.