Continúan preparativos para conferencia internacional sobre Venezuela

“Esa posición me parece importante ya de cara a la reunión que tendremos la siguiente semana que es la Conferencia Internacional sobre Venezuela donde va a estar el Gobierno venezolano y cerca de 20 Estados europeos, latinoamericanos, norteamericanos mirando los caminos más eficaces para salir de un problema que aqueja sobre todo al pueblo de Venezuela”, explicó Petro.

El mandatario colombiano reiteró en la importancia de la participación de la oposición frente al encuentro, así como también se ha tenido en cuenta la visita de Maduro. Le recomendamos: Petro anuncia alianza militar con Venezuela para combatir al ELN

“En Venezuela se han venido creando nuevas fuerzas, nuevos grupos, que no estaban y me parece que deberían ser incluidos, es una posición personal, obviamente no la puedo imponer, pero me parece que todas las fuerzas políticas y sociales de Venezuela, tanto las que apoyan el Gobierno como las que se oponen deber ser partícipes del gran diálogo político”, explicó Petro.

Respecto a la delegación de Estados Unidos que asistirá a la Conferencia, el asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para América Latina, Juan González, confirmó que él asistirá al encuentro en la capital del país junto al asesor presidencial especial para las Américas, Chris Dodd, y el viceconsejero de Seguridad Nacional, Jon Finer.