Corte Suprema mantiene condena de 41 años para ‘Iván Márquez’

Márquez resultó condenado en dos instancias el año pasado, pero su defensa llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia alegando que no había pruebas suficientes para determinar que el insurgente tuvo alguna injerencia en el crimen del Tolima.

La Fiscalía empezó a investigar luego del ataque y en julio de 2013 acusó a Marín, quien no se había presentado ante las autoridades aunque tenía consigo una orden de captura. El proceso se extendió hasta después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

La defensa alegó que la Fiscalía fue “imprecisa”, “contradictoria” y que “no tuvo claridad”, principalmente porque Márquez era cabecilla guerrillero en la Costa Atlántica y en Antioquia, no en Tolima, donde ocurrió la toma.

Sin embargo, para la Sala Penal, la condena se apegó a la ley y el abogado no cumplió los requisitos necesarios para que hubiese un "estudio de fondo", sobre todo porque "el recurrente no acierta a definir en qué error incurrió el Tribunal" de segunda instancia.

La Corte, entonces, señaló que la Fiscalía fue “clara, precisa y amplia” al referenciar de qué forma participó el antiguo secretariado de las Farc en la masacre de Roncesvalles, entendiendo que, aunque los miembros no estaban en el lugar, ordenaron la toma.

“A pesar de que no estuvieron físicamente en la toma ni desplegaron acciones materiales para consumarla en forma directa o por su propia mano, sí la ordenaron y la consintieron”, aseveró la Fiscalía, como lo cita el auto de la Corte Suprema.

El alto tribunal subrayó que el Frente 21 y la Columna Jacobo Frías solamente intervinieron “bajo los estrictos mandatos de la cúpula” de las extintas Farc, que estaba “integrada, entre otros, por Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’”.