Críticas a Petro por anuncio de liberación de jóvenes detenidos en protestas

Bolívar, quien desde la campaña presidencial ha sido muy cercano a los jóvenes de primera línea, afirmó en su cuenta de Twitter: “Paras y guerrilleros, criminales de lesa humanidad, han sido gestores de paz. ¿Por qué no, jóvenes de Primera Línea que salvaron al país de la Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla que quiso gravar la canasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década?”.

Aunque la medida fue defendida por políticos cercanos al Gobierno, como el senador Gustavo Bolívar, miembros de la oposición y dirigentes independientes han expresado su preocupación porque el mandatario esté usurpando poderes que no le corresponden.

Paras y guerrilleros, criminales de lesa humanidad, han sido gestores de paz. ¿Por qué no, jóvenes de Primera Línea que salvaron al país de la Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla que quiso gravar la canasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década?

“Queda claro que este gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley. Presidente Petro nombrará como ‘gestores de paz’ a miembros de Primera Línea que hoy están en la cárcel (no por protestar, sino por generar terror). Les dará libertad”, aseguró el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

Queda claro que este gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley. Presidente Petro nombrará como “gestores de paz” a miembros de Primera Línea que hoy están en la cárcel (no por protestar, sino por generar terror). Les dará libertad.

“Integrantes de la “primera línea” están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura. No por protestar. Petro no puede violar la ley ni la independencia de poderes. Es presidente, no dictador”, señaló a su vez el senador Miguel Uribe Turbay.