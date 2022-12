¿Cuánto apuestan cada día los colombianos por el Mundial de Qatar?

Según sus métricas, el 52% de los apostadores colombianos se entretiene en páginas web legales, así que no solo apuestan por medios físicos tradicionales, sino que le dan la oportunidad a Internet. Y el 55% de ellos afirma sentirse tranquilo y divertido independientemente de los resultados que se obtengan.

Y es que un torneo como este, en el que los favoritos son eliminados y los colombianos no tenemos el corazón metido —pues la Selección no clasificó—, ha sido escenario fértil para los apostadores, que prueban suerte tratando de atinarles a los resultados. Casi siempre el objetivo es darles emociones a los encuentros futboleros; luego de apostar por un marcador, el resto es hacer fuerza para que se cumpla. Y el desempeño en Qatar ha dado para todo.

Desde entonces el certamen ha estado lleno de sorpresas: las clasificaciones en primera ronda de Corea y Japón. Luego la eliminación de los grandes del fútbol como Alemania, España y Brasil (que era el favorito no solo del público sino de las estadísticas y los modelos matemáticos) le han puesto la dosis de emoción a la copa del mundo.

¿LAS APUESTAS SÍ DAN PLATA?

Jhon Arias es jugador recurrente en apuestas deportivas. Usualmente juega por los partidos del fútbol profesional colombiano. Es hincha del Deportivo Independiente Medellín y solo a ese equipo le juega con el corazón.

En su cuenta de Betplay mantiene $50.000 que son los que va apostando, cuando pierde repone la pérdida y cuando gana, retira el excedente. “No es mucho lo que se gana, pero le da a uno ánimos para ver los partidos de los equipos diferentes al Rojo”, cuenta.

Asegura que su juego no es problemático y que sabe con certeza dónde poner la línea: “Nunca apuesto más de $50.000, no me lo permito”.

Juan Arcila es un apostador novato. Tradicionalmente apostaba cierta cantidad de dinero con algún amigo por partidos de Nacional, las finales en Colombia o del fútbol europeo, pero el año pasado sus compañeros de trabajo llegaban hablando de las apuestas en Betplay. Ya él había visto reiteradamente comerciales de la marca, se interesó en conocer más y en diciembre pasado se inscribió en la plataforma y empezó con $20.000. Ese era su nivel de tolerancia.