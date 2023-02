Cuatro altos funcionarios de Petro ponen en entredicho reforma a la salud

En un demoledor documento de 17 páginas, en el que detallan uno a uno sus reparos a la reforma a la salud, cuatro altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro llamaron la atención por los costos de la iniciativa y los riesgos que plantea para la estabilidad del sistema. El documento –que presuntamente habría tratado de ser ocultado a la opinión pública–, pone de presente además las fracturas y fricciones que se viven dentro del gabinete por cuenta del controvertido proyecto de la ministra Carolina Corcho. Lea aquí: ¡Atento! Este es el texto de la reforma a la salud del Gobierno Petro

Detrás del documento, que fue encomendado por el propio Petro, según reveló este domingo la Revista Cambio, se encuentran los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López; y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. Se trata, justamente, del bloque dentro del Ejecutivo que es considerado más técnico que ideológico y que ha venido formulando sendas críticas a la reforma. (Ver documento al final de este artículo)

En efecto, en el documento –que fue presentado tanto a Petro como a la ministra Corcho–, los cuatro funcionarios advirtieron que el articulado supone dificultades en varios frentes y, en esa línea, alertaron por dificultades financieras; insistieron en que se privilegie un modelo mixto de aseguramiento (es decir, que no se acaben las EPS y no haya un acaparamiento total del Estado), y hasta que el trámite del proyecto debería hacerse a través de una ley estatutaria y no como una iniciativa ordinaria, pese a que Petro y sus escuderos en el Congreso optaron por el segundo camino.

En primer lugar, desde la cartera de Hacienda, el ministro José Antonio Ocampo alegó que, tal como está planteado, el proyecto “no es compatible” con el marco fiscal de mediano plazo y que es necesario que se precisen los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional que se requerirá para su financiamiento. Para los ministros, hay preocupación frente a los eventuales impactos fiscales del proyecto y sus implicaciones en el Presupuesto General de la Nación.