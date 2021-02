Cúcuta y Bogotá, las ciudades con mayor percepción de inseguridad en 2020

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entregó los resultados de la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2020, la cual reveló que la percepción de inseguridad de los colombiano el año pasado tuvo una reducción frente a 2019.

La encuesta indicó que la percepción de inseguridad en las ciudades se ubicó en el 39 %, que representa una reducción de 4,7 puntos porcentuales frente los datos entregados un año atrás, donde la percepción que tenían los colombianos se había ubicado en 43,7 %.

El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, dijo que las medidas de confinamiento adelantadas por el Gobierno Nacional y las Alcaldías locales por la pandemia del COVID-19, sumado a la gran cantidad de muertes naturales, generaron un gran efecto en la tasa de percepción de este año.

Oviedo manifestó que esta cifra revela un avance en las políticas de seguridad ciudadana en las principales ciudades del país, porque se logró reducir en cerca de 4 puntos porcentuales la cifra entregada en el informe de 2019, con la excepción de los centros rurales que aumentó a 26,3 %.

Esta percepción de inseguridad a nivel nacional se debe, según el DANE, principalmente a la delincuencia común, robos y agresiones, mientras que en las zonas rurales es por información que se ve en los medios o lo que escucha en la calle.

El informe reveló que las mujeres se siguen sintiendo más inseguras que los hombres, con una diferencia entre 40,9 % y 36,9%, respectivamente.

Por ciudades, Cúcuta registró la tasa más alta de percepción de inseguridad en el país, con 71,9 %, seguido de Bogotá, con 69,0 %; mientras que las menores tasas se registraron en Manizales (10,4 %) y en Pereira (26,7 %).

Por otra parte, la vía pública (41,2 %), seguido del transporte público (incluyendo paraderos y estaciones) con 33,9 %, y los puentes peatonales, con 29,7 %, representan los lugares que más representan peligro para las personas.

En esta encuesta también se reveló que en 2019 el 10 % de la muestra total de la encuesta fue víctima de los delitos de hurto a residencias, ganado, vehículos o presentaron hechos relacionados con riñas o extorsión. Sin embargo, esta cifra se redujo en 5,5 puntos porcentuales con respecto a la registrada en 2019.

En las cabeceras municipales dicha tasa fue 10,9 %, mientras que en los centros poblados y rurales dispersos fue de 6,8 %. Por su parte, el hurto a residencias y el hurto a vehículos fueron de las cifras que más disminuyeron, pero que aún siguen mostrando gran preocupación. El DANE también añadió que en las zonas rurales el hurto y la extorsión continúan y no muestran ningún avance positivo.

Bajo esta línea, Pasto presentó la tasa de victimización más alta de 2019 con 16,3 %, seguido de Cali (16,1 %) y Bogotá D.C. (15,6 %), en contraste con Cartagena (4,0 %), Barranquilla (4,7 %) y Bucaramanga (6,0 %) que registraron las tasas de victimización más bajas en ese mismo periodo.

Sin embargo, la gente continúa sin denunciar estos delitos, porque según el DANE el 69,8 % de las personas no denuncian los delitos a los que son víctimas, porque consideran que no es necesario, las autoridades no hacen nada o no confían en la administración de justicia.

Oviedo informó que esta encuesta cuenta con un capítulo que fue coordinado con el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el objetivo de identificar y caracterizar los problemas justiciables y las necesidades jurídicas de las personas de 18 años y más, lo que permitirá “que la información estadística que presenta el DANE, se convierta en evidencia para la construcción de políticas públicas”. Esta parte será revelada posteriormente.