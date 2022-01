Cuestionan el “esclarecimiento” de la Fiscalía a crímenes de líderes sociales

Pero las cifras fueron cuestionadas y puestas contra la palestra pública a través de la cuenta en Twitter del investigador de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, quien explicó que el universo total de casos (417 homicidios desde 2016) es incorrecto, porque solo incluye los hechos documentados por la ONU entre 2016 y 2020, y un solo caso de 2021, pero no reporta al menos 73 asesinatos confirmados (66 hombres y siete mujeres) ocurridos el año pasado.

Como poco claras y que no reflejan la realidad han sido catalogadas las cifras que entregó esta semana la Fiscalía General de la Nación, según las cuales durante 2021 hubo 68,35% de avance de “esclarecimiento” de crímenes contra líderes sociales reconocidos por la ONU, pues en 285 de los 417 casos conocidos hubo “acciones judiciales efectivas”. Lea: 68,35% de crímenes contra líderes sociales fueron aclarados en 2021

Ante esta denuncia, el fiscal Francisco Barbosa explicó en una entrevista en Blu Radio que este análisis “es incorrecto” porque desde 2016 a principios de 2021 la ONU le reportaba al ente acusador el número y la lista de líderes sociales asesinados porque esta “no es función de la Fiscalía”, pero dejó de hacerlo al considerar que debía tener el consentimiento de los familiares de las víctimas, por lo que el Gobierno expidió un Decreto para crear una mesa interinstitucional de seguimiento en donde está la Defensoría, entre otros organismos, que ahora es la encargada de entregar los listados de líderes sociales asesinados.

“Nosotros lo que hicimos fue entregar un reporte de cómo íbamos frente al listado que Naciones Unidas nos había entregado, pero nosotros en este momento tenemos que validar en esa mesa interinstitucional, que debe reunirse en el mes de enero, la información que ya nos entregó la Defensoría que habla de 130 líderes asesinados en 2021”, se defendió Barbosa.

Sin embargo, en su explicación no se refirió a la “transparencia”.

¿QUÉ OPINAN LOS ANALISTAS?

De acuerdo con Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, estas cifras continúan con oscuridades respecto al número de personas del universo considerado como líderes sociales asesinados en el país.

Bajo esta misma línea, González Posso agrega que la verdad es que estas cifras revelan un alto grado de impunidad, porque a la fecha “se habla de 43 casos de sanción penal en juicio, de un universo de más de 400, lo que a esta altura indicaría una impunidad superior al 95%, y los casos que están ya juzgados no son de esclarecimiento suficiente porque no involucran a los autores intelectuales, ni pasan de responsabilidades individuales. De modo que por eso es un informe realmente, insuficiente, con unas cifras atrasadas y parciales, y además que no toma en cuenta la realidad del fenómeno”, sostiene.