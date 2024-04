¿De qué hablaron Petro y secretario general de la OEA tras reunión en Bogotá?

Este lunes 15 de abril en Casa de Nariño se dio la reunión oficial entre el presidente Gustavo Petro y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, para analizar varios temas internacionales.

Según lo informado por la Casa de Nariño, sobre la mesa de conversación se expusieron varios temas, entre los que estuvieron la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, el apoyo para acelerar la implementación de ese acuerdo, las políticas de drogas y la coyuntura geopolítica de la región y Medio Oriente.

Cabe resaltar que el encuentro se dio luego de que el presidente Petro cuestionara el actuar de la OEA en medio de la guerra de Medio Oriente. Lea aquí: Nicolás Maduro le pide ayuda a Gustavo Petro: ¿de qué se trata?

“El genocidio es y precede a toda barbarie, así que la OEA debe expresarse en el más absoluto objetivo de la paz; lo demás no es más sino propaganda geopolítica que no lleva sino a la destrucción humana. No es Irán ni Israel, es la paz el objetivo de la OEA”, dijo el mandatario.