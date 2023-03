Director de la Policía: “La operación contra el Mono Jojoy fue un exorcismo”

“Eso existe y, gracias a la valentía de muchos sacerdotes, hemos logrado contrarrestar ese mal en la Policía. Por ejemplo, la operación contra el Mono Jojoy. Eso fue exorcismo”.

Vicky Dávila lo interroga acerca de los detalles de esa operación contra el fallecido líder de las Farc.

El general responde: “La Policía hizo varias operaciones contra él y no pasaba nada. Un sacerdote dijo: ‘Mire, es que ustedes no le están pidiendo a Dios. Si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar’. Entonces realizamos las sagradas eucaristías con ese propósito y, desde Bogotá, se hizo el exorcismo. Es decir, cuando el capitán romano les dice a los ancianos: ‘Díganle a nuestro señor que cure a mi siervo’, Jesús le respondió ‘vamos’. Y el capitán le contestó: ‘No, no es necesario que vayas. Con una palabra que tú digas bastará para sanarme’. Ahí se crean los exorcismos a distancia. Entonces Nuestro Señor desde ahí ordena y queda curado. Lea además: ¿Canje o secuestro? Prada se refiere a lo dicho por director de la Policía

“Aquí desde Bogotá se dijo: ‘Bueno, entonces vamos a hacer una operación’. Los policías que participaron en eso hicieron una oración con ellos. El sacerdote bendijo las armas del Estado con las cuales iba a ser objeto de persecución y funcionó. Claro, porque es la acción de Dios”.

El general Sanabria asegura que también líderes de la insurgencia como Raúl Reyes, abatido en Ecuador el 1 de marzo de 2008, y Alfonso Cano (4 de noviembre de 2011) fueron descubiertos con la ayuda de sacerdotes.

“Antes de salir a esas operaciones se bendicen las armas y se les dice: ‘Disparen, pero recen’”, aseguró el general Sanabria.