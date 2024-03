El enfrentamiento entre Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro

La controversia por una posible asamblea nacional constituyente que sea convocada por este gobierno para hacer aprobar las reformas sociales que al parecer el Congreso de la República no se las irá a avalar sigue al rojo vivo, y su principal protagonista, el presidente de la República, Gustavo Petro, controvirtió con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien rechaza esa opción.

Precisamente el jefe de Cambio Radical, fue muy preciso en su declaración y acusó a Petro de querer es perpetuarse en el poder. “A Petro nunca le importó el Estado de derecho y ayer nos notificó su propósito de perpetuarse en el poder”, escribió Vargas Lleras en su cuenta de X. Lea aquí: Gustavo Petro rechaza las amenazas que recibió la senadora Norma Hurtado

De inmediato el presidente de la República le respondió a Vargas asegurando que no es adicto al poder y que fue Vargas quien quiso la perpetuidad en la Presidencia. “Quien votó por la reelección fue usted, German, no yo. Usted estuvo 16 años en los gobiernos de Uribe y Santos, no yo. Hay adictos al poder, yo no lo soy”.

E incluso recordó que “el proceso constituyente está previsto en el Estado Social de Derecho, es su base. La Constitución de 1991 dice que el pueblo es la fuente de toda soberanía”. Petro previamente había dicho que en el 2022 “esta aparente filosofía es cierta en la mente de millones de personas: prefirieron votar por alguien que sabían corrupto que por alguien que sabían de izquierda progresista”.