El secuestro, en todas sus modalidades, incrementó un 80% en Antioquia

El secuestro de cuatro personas el pasado puente festivo —uno en Medellín, dos hermanos en Anzá y una joven en La Ceja— es evidencia de que este crimen se está cometiendo con mayor frecuencia en Antioquia; en comparación con el año pasado, los casos han crecido un 88%.

Aunque las autoridades reconocen el aumento de este delito, aseguran que no hay zonas controladas por los criminales y dicen que las personas pueden continuar transitando sin mayores riesgos por los corredores viales del departamento. Lea aquí: Investigan nexos del Gobierno de Maduro con narcotráfico y red del Catatumbo

Los tres últimos casos conocidos muestran las diferentes formas que implementan los criminales: en un caso interceptaron a sus víctimas en plena vía, a otra persona la raptaron en una calle céntrica de Medellín y, en el tercer caso, a un ciudadano lo sacaron de la casa donde estaba con un familiar.

Juan Esteban* relató la experiencia que vivió en la noche del pasado sábado 4 de noviembre en la curva de la calle 33 con la autopista Sur, donde se encontraba hablando por celular, en ese momento dos hombres se le acercaron y con un arma de fuego lo subieron a su propio vehículo, luego le vendaron los ojos y lo llevaron por la ciudad para vaciarle sus cuentas. Lea aquí: Este sería el aumento del precio de los peajes a partir de diciembre

“Me amarraron, me taparon el rostro, empezaron a golpearme, me decía que les entregara el dinero, que cuáles tarjetas tenía. Ya empezaron a pedirme las contraseñas de las tarjetas y me bloquearon el celular”.

No conformes con esto, uno de los criminales se contactó con su novia y le pidió $2 millones para dejarlo en libertad, pero después de una hora de tenerlo retenido, lo abandonaron en un paraje solitario de la autopista Medellín-Bogotá.

“Me bajaron del vehículo y me dijeron que cómo les había colaborado, que me bajara con la cabeza agachada, que no los fuera a mirar porque si me volteaba me pegaban un tiro”, dijo la víctima, quien se recupera emocionalmente de lo sucedido, al tiempo que espera que le devuelvan el carro que le robaron.