“En el marco legal actual, los rappitenderos no son empleados”: Rappi

Rappi está a punto de cumplir 4 años de estar en el mercado, al que llegó como una de las compañías colombianas que mejor reflejan la llamada ‘economía naranja’ al tener un fuerte componente de emprendimiento.

Sin embargo, hoy en día la aplicación está en medio de un fuerte debate sobre las condiciones de vinculación de los reppitenderos, es decir las personas que se encargan de atender los pedidos que hagan los clientes de la aplicación.

La situación de los rappitenderos actualmente no es de vinculación laboral con la compañía. De hecho, hace unos días ellos se reunieron en la sede de Rappi para protestar y exigir que se les den los beneficios laborales que tienen los empleados como protección social, seguridad laboral y beneficios como primas y vacaciones.

Actualmente Rappi cuenta con 85.000 rappitenderos distribuidos en Latinoamérica, con 20 mil de ellos en Colombia.

Hoy en día la situación de los rappitenderos ha llevado a que se plantee una reforma laboral en el país y que en el Plan Nacional de Desarrollo se busque legalizar la vinculación por horas a los empleos.

El debate está encendido. Por un lado, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, ha dicho que Colombia tiene que adaptarse a estas formas de empleo, mientras que por otro expertos como el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, afirma que aplicaciones como Rappi son ilegales porque sus usuarios son trabajadores que no tienen protección social ni libertad sindical, elementos que garantizan el trabajo decente.

Colprensa habló con Alejandro Galvis, chief of staff de Rappi y Sebastián Rúales, director comercial Rappi LatAm, quienes responden sobre esta polémica y dan su postura frente a las condiciones de 20 mil personas que con bicicletas, motos y a pie ganan ingresos en lo que ellos llaman “ganancia por esfuerzo”.

¿Cómo definen ustedes la vinculación que Rappi ofrece a los rappitenderos?

Alejandro: El trabajo nuestro es servir a los usuarios de una manera que quieran quedarse en la plataforma y no en la competencia, eso lo hacemos trabajando muy duro para que haya más ventas y con eso mejores ingresos, además tienen descuentos en productos específicos como plan de datos o parqueaderos.

Se viene una reforma laboral ¿Qué tiene que ver Rappi en eso?

Alejandro: Colombia tiene 30 millones de trabajadores, Rappi tiene 20 mil pappitenderos activos, no tiene comparación, entonces pensar en relacionar a la plataforma con una reforma laboral no, hay que poner en contexto.

Hay personas que usan la plataforma tiempo completo para trabajar, pero ustedes los llaman usuarios ¿qué decir de eso?

Alejandro: Que algunas personas quieran usar la aplicación tiempo completo es decisión de ellos, que sea una buena decisión, no tanto. Rappi es bueno para tener ingresos complementarios a otras actividades en las noches y fin de semana, es importante tener en cuenta que la demanda no la generamos nosotros, la generan los clientes.

¿Cuánto gana un rappitendero?

Alejandro: Cuando es un buen momento para conectarse, los ingresos por hora fluctúan entre $7.000 y $8.700, no es una buena idea para largos lapsos de tiempo porque no está supeditado que los clientes pidan por domicilio todo el tiempo, pero es una buena fuente de ingresos.

Para garantizar esos ingresos ¿Se tiene planteado limitar el ingreso de personas a trabajar?

Alejandro: El modelo nuestro es la flexibilidad, nuestra labor es seguir crecimiento entonces con más ventas habrá más oportunidades para rappitenderos, limitar la plataforma sería malo, nosotros cumplimos con decirle al rappitendero cuándo es un buen momento para conectarse.

Pero entonces insisto ¿los rappitenderos son empleados?

Alejandro: Siendo legales, en el marco legal actual ellos no son empleados, no hay subordinación y no es exclusivo, pueden usar otras plataformas.

Sebastián: Es como si me metiera a las páginas amarillas a buscar un plomero y el plomero dijera ‘¿mi jefe quién es?’ Pues el jefe es usted mismo el plomero, nunca se ha visto que le digan a las páginas amarillas ‘¡Oiga usted es mi jefe!’ Es igual con nosotros en la relación de usuario consumidor y usuario prestador de tiempo.

Si no hay subordinación ¿cómo se explica el control de la plataforma al tiempo y a los ingresos de los rappitenderos?

Alejandro: Yo tengo visibilidad de donde están y los ingresos que se mueven porque somos la plataforma, pero el tener visibilidad de lo que hacen no equivale a decirles qué deben hacer y por eso no hay una relación laboral con ellos.

Sebastián: Tampoco sabemos el 100% de lo que ellos generan al mes, es como si supiéramos cuánta plata gana un cliente porque pide dos hamburguesas, es igualito.

¿Sienten presión por la reforma laboral que se viene?

Alejandro: Sí, hay un peso al participar en el desarrollo del marco legal que ha discutido el Ministerio porque al final estamos en la punta de una innovación tecnológica para lo cual las leyes no están adaptadas y hay que adaptarlas.

Una de las apuestas del Gobierno es que ustedes paguen el 15% de los aportes de los rappitenderos, ¿eso se va a hacer?

Alejandro: La totalidad de lo que los clientes pagan por el servicio de domicilio va directamente a ellos, y somos un emprendimiento entonces seguimos perdiendo dinero, gran parte del beneficio que tenemos es que el rappitendero no es exclusivo, él se contacta a varias plataformas, tener control de eso no es tan fácil.

Al final con esas sobrecargas, esos sobrecostos van a tener que ser transferidos a los usuarios.

Una de las quejas más reiteradas de los rappitenderos es que no tienen seguridad de accidentes y ellos se mueven en motos o bicicletas, ¿qué hacer con esa situación?

Sebastián: El 100% tiene acceso a ARL, el 100% de los accidentes reportados se han atendido.

Alejandro: La ARL la paga Rappi, en este momento no tenemos obligación de hacerlo, pero como equipo tomamos la decisión, porque por medio de la ARL podemos hacerlo sin establecer ningún tipo de vínculo laboral. Esto lo hacemos desde 2016.

¿Entonces por qué se quejan los rappintenderos?

Alejandro: Los rappitenderos que dicen lo contrario hablan desde la desinformación, tenemos retos que afrontar y eso está en cómo estamos comunicando con los usuarios (rappitenderos) para que sepan que tienen este tipo de cobertura y cómo usarla.

¿Ustedes se lucran con la venta de mochilas para los domicilios?

Alejandro: Al ser usuarios, ellos tienen acceso a comprar las mochilas, no las vendemos nosotros, no generamos ingresos de esa venta, hay un tercero que las produce y las vende, entonces no es parte de nuestros ingresos en absoluto.

Sebastián: Tampoco hay obligatoriedad de tener los logos de Rappi.