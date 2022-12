En nombre del Estado: Gustavo Petro pidió perdón por masacres de Ituango

“En nombre del Estado les pido a las víctimas perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí, por designio del poder, y que en sus muertes, en La Granja y en El Aro, estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato. El Estado a través de funcionarios públicos pagados con los impuestos de toda la sociedad colombiana ordenó matar y quiso ocultar los autores dentro y fuera del Estado de ese asesinato”, les dijo a las víctimas.

“Como representante hoy del Estado colombiano debo pedirles perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado, un Estado asesino, que no es el de la Constitución del 91. Desde 1991 se empezó a construir un Estado que no está escrito en la Constitución, que es el Estado de la impunidad”, expresó el presidente.