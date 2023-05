En vivo: audiencia clave en el proceso contra John Poulos

En la mañana de este martes avanza la audiencia de acusación contra John Poulos, presunto responsable del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios el pasado 22 de enero. En la misma se define si se anula el caso contra el estadounidense. Lea aquí: Así habría matado John Poulos a Valentina Trespalacios, según la Fiscalía

Esto luego de que Andrés Ariza, abogado defensor de John Poulos, pidiera la anulación del proceso argumentando que al estadounidense, de 35 años, se le violó el derecho a la defensa debido a las irregularidades de la primera traductora.

“Hubo frases incompletas, palabras diferentes a las expuestas y salidas de contexto, mala pronunciación y un orden erróneo de las frases en inglés. No fue clara, detallada ni precisa”, aseguró el jurista Andrés Ariza, agregando que John Poulos no entendió en qué consiste el delito de feminicidio, ya que donde él reside no existe ese tipo de crimen.

Recordemos que, al comienzo de las audiencias preliminares, hubo una lluvia de críticas y ciertos inconvenientes en las diligencias judiciales debido a supuestos errores en la traducción simultánea para Poulos.