Encapuchados sacan a Sergio Fajardo de Universidad Tecnológica de Pereira

El precandidato presidencial Sergio Fajardo, denunció este jueves que encapuchados los obligaron a abandonar a la fuerza la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), en medio de la jornada de campaña que adelantaba por la ciudad.

“Estábamos invitados a la Universidad Tecnológica, íbamos caminando por el campus con toda la tranquilidad y de repente explotó una especie de papa bomba y aparecieron cuatro muchachos, todos vestidos de negro, encapuchados, y me dijeron que me tenía que ir, que yo no podía estar ahí”, relató.

Fajardo intentó dialogar con los encapuchados; sin embargo, los hombres con pasamontañas le pidieron que se callara y que se retirara de la institución con urgencia.