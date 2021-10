“Esperamos que Diego Cadena no vaya a emprender la fuga”: Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda, víctima principal en el proceso que se sigue en contra del abogado Diego Cadena por presunta manipulación de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe, reaccionó a la decisión que dejó en libertad al jurista y señaló que acata el fallo y espera que este no vaya a emprender la fuga.

“La libertad que se decreta al señor Diego Cadena por parte de un juez no obedece de ninguna manera a una absolución judicial. Ese proceso de juicio continúa. De nuestra parte acatamos esa decisión y esperamos que el acusado no vaya a emprender la fuga como ha ocurrido en otras oportunidades cuando se trata de personas cercanas al ex senador Álvaro Uribe”, dijo el senador Cepeda por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter. Lea: Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, queda en libertad