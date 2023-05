“Está convencido que la ramas del poder público están a su servicio”: Barbosa

Francisco Barbosa

Desde España, el Presidente Gustavo Petro manifestó que “se me debe un respeto como jefe de Estado. He hecho una pregunta: hay una denuncia de un periodista que dice que, en la captura, en el proceso de investigación de dirigentes del Clan del Golfo, se detectó que iban a asesinar a 200 personas. Quienes interceptaban, por mandato de la ley, fuero puestos presos”, explicó el presidente respecto al caso Daniel Hernández.

El Fiscal Barbosa anunció que solicitará una reunión de la Comisión Interinstitucional de Justicia, de la que hace parte las tres cortes y otras organizaciones judiciales y que pedirá medidas cautelares antes organismos internacionales para garantizar su seguridad. Lea aquí: El ultimo ‘choque’ entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro

De igual forma, el funcionario no descartó presentar una demanda ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el Presidente.

Lo que dijo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió este viernes desde España al fiscal general de su país, Francisco Barbosa, que le responda y no le insulte, como “jefe administrativo” suyo.

“El jefe del Estado está demandado esa información, no insultos de alguien del cual no soy sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al jefe del Estado”, dijo en declaraciones a la prensa tras recibir la medalla de la Universidad de Salamanca.