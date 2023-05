Esta semana habría decisión del juez sobre preclusión en caso de Uribe

Para este 23 y 24 de mayo, el juez 41 penal con funciones de conocimiento decidirá si acoge o no la solicitud de preclusión a favor del expresidente y máximo líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, en la investigación que se adelanta por la presunta manipulación de testigos.

El juez se pronunciará luego de analizar los argumentos de la Fiscalía. Quienes están respaldando al expresidente Uribe son sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana.

En oposición al exmandatario se encuentran el exfiscal General Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, el senador Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río, abogado de Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, uno de los principales testigos contra Uribe. Lea aquí: Uribe se pronuncia sobre reformas del gobierno: “Unas reformas que hacen daño”

Durante las diligencias pasadas, el exmandatario ha reiterado su inocencia en el proceso y que, aunque su celular recibió más de 20 mil interceptaciones en 30 días, nunca le encontraron nada y no existe una sola prueba de las presuntas irregularidades con testigos.

“En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia, como dicen los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de algunos de los testigos, no hay una sola prueba. No hay nada de donde se pueda inferir que yo ofrecí beneficios”, expresó Uribe.