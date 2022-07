Fiscalía cita a declarar a Emilio Archila por manejo de recursos para la paz

“Según esas comunicaciones, a algunos alcaldes se les cobraba una especie de “peaje”, pues se les exigía dinero a cambio de que sus proyectos, ya presentados a la Secretaría Técnica-DNP, obtuvieran los vistos buenos que se exigen y fueran puestos a consideración de la instancia decisoria. Si no pagaban, no llegaban a esa etapa de estudio de fondo, no llegaban a esa instancia posterior de decisión, en la que yo, junto con un representante de los alcaldes y uno de los Gobernadores, ejercía funciones colegiadamente”, dice la carta de Archila.

El exfuncionario precisó que su participación en el proceso de aprobación de proyectos tuvo lugar en la instancia decisoria, por lo que nunca distinguió entre proyectos y sus votos favorables dependían de si los proyectos cumplían con los requisitos.

“Como fue mi solicitud, con la nueva directora del DNP la persona que fue objeto de una de las denuncias fue retirado de sus responsabilidades. Ella, además, como cabeza del sector, adoptó las otras medidas que ya ha explicado”, añadió, además diciendo que gracias a sus denuncias el país puso atención en este asunto.