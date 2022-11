Fiscalía investigará: Hilary Castro denunció que fue violada en Transmilenio

El caso de una joven de 17 años que denunció ser abusada sexualmente en las instalaciones del Transmilenio, en Bogotá, generó indignación en redes sociales y en colectivos defensores de Derechos Humanos pues, según Hilary Castro, su abuso no fue atendido por ninguna autoridad y no le quisieron recibir la denuncia en los establecimientos judiciales destinados para ese fin.

Pero el abuso no terminó ahí. La joven contó que logró huir gracias a la presencia de otros hombres que asustaron al abusador. “Ellos mismos me ayudaron a salir de ahí y me prestaron el celular. Yo estaba llorando mucho, tenía miedo”, contó.

Al momento de hacer la denuncia, Hilary relató que las Unidades de Reacción Inmediata la mandaron de un lado para otro argumentando que era menor de edad y que requería de un trato especial.

“Nos dijeron que no reciben denuncias porque no reciben después de las 5 de la tarde y que el mío no es un caso de urgencia. Quiero hacer todo este caso público porque no quiero que esto quede en la impunidad y tampoco quiero que esto le pase a otra mujer. Estoy cansada de que los procesos judiciales sean sumamente revictimizantes para todas y que tengamos que pasar por todas estas cosas”, concluyó Hilary.