Fiscalía prepara nuevo llamado a juicio al exparamilitar “Jorge 40”

“De todo lo anterior, se puede inferir, con grado de certeza, que para la fecha de los hechos, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, actuó con conocimiento y dominio del hecho y no pudo ser otra persona la que ordenó la ejecución de la actividad relacionada con el envío de sustancia estupefaciente por la cual fue vinculado”, reseñó la Fiscalía. Le puede intesar: Incautan bienes que eran propiedad de los paramilitares ‘Jorge 40’ y ‘Macaco’

La defensa de Jorge 40 alegó que su cliente no tenía conocimiento de la relación del Bloque Norte con el narcotráfico porque no entregó esta orden a sus frentes y que, al interior de las AUC, no se permitía el narcotráfico como fuente de financiación.

En todo caso, la apertura del proceso será ante la justicia ordinaria en la que la Fiscalía, adelantó, solicitará una nueva condena por narcotráfico. Por ahora, “Jorge 40” tiene las puertas cerradas en la Jurisdicción Especial de Paz porque el tribunal especial consideró que no hizo aportes plenos a la verdad.