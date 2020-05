Gobierno avaló 90 municipios libres de COVID-19 para levantar aislamiento

La ministra del Interior, Alicia Arango, anunció que el Gobierno Nacional entregó el aval a 90 municipios libres de COVID-19 para levantar el aislamiento preventivo obligatorio. Se han presentado 155 solicitudes por parte de las autoridades locales.

“Este proceso no es automático, tiene tres pasos: el primero, el Ministerio de Salud tiene que certificar que ese municipio no tiene afectación de COVID; segundo, el Ministerio de Salud tiene que elaborar unos protocolos de seguridad para ese municipio, porque no podemos olvidar lo que ha dicho el presidente, primero está la salud de todos los colombianos; y tercero, el Ministerio del Interior autorizará al municipio el levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio para dinamizar su economía”, dijo Arango.