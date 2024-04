Gobierno confirma salida de Nórida Rodríguez de RTVC

Los rumores sobre la salida inminente del cargo de Nórida Rodríguez como gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC se convirtieron este miércoles en realidad, tras la confirmación por parte del MinTic.

La decisión la habría tomado el presidente, Gustavo Petro, quien le pidió la renuncia a la funcionaria a causa de irregularidades denunciadas al interior de la entidad y difundidas en varios medios de prensa.

"Ante la decisión de la Presidencia de la República de hacer un cambio en la dirección de RTVC, el MinTIC ratifica su compromiso de seguir trabajando para el fortalecimiento de esta entidad", señaló un comunicado del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones.

A pesar de los rumores, Nórida Rodríguez estuvo en varios medios esta mañana asegurando que no había sido notificada y habló de los problemas que se viven al interior de RTVC.

“Yo quiero evidenciar un problema que hay en RTVC y es que todo se filtra, todo el mundo sabe todo y a veces yo me entero de última”, admitió este miércoles a Caracol Radio.

Incluso, se refirió al periodista Hollman Morris, hoy segundo al mando RTVC, con quien confirmó mantiene diferencias.

“Hollman no me ha dado instrucciones a mí, jamás, que no se atreva. Mi relación con Hollman es cordial; claramente él preferiría estar donde estoy yo, pero el Presidente me designó a mí”, aseguró.

Sin cumplir un año en la entidad, la reconocida actriz tuvo una gestión marcada por irregularidades en contratación, disputas, despidos y hasta denuncias por su labor al frente de RTVC.