“Gobierno no negociará con ELN en medio de acciones terroristas”: alto comisionado

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que luego de confirmarse que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue el autor del atentado en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, el Gobierno mantiene su posición de no sentarse a negociar en medio de atentados terroristas.

“El señor presidente ha dicho con claridad que no habrá ningún espacio de diálogo con el ELN hasta cuando entreguen todos los secuestrados. Hasta cuando no renuncien definitivamente a ese delito que todos los colombianos y miembros de la comunidad internacional rechazan categóricamente. No habrá espacio de diálogo si continúan con estos actos criminales”, dijo Ceballos.

El alto comisionado recordó que el presidente de la República, Iván Duque Már en el discurso de su posesión, dijo que evaluaría el estado de las negociaciones de paz que en ese momento avanzaban con el anterior mandato. Dijo que el primer resultado de esa evaluación fue de forma negativa porque se logró establecer que este grupo había cometido 400 actos de terrorismo y de violación a los derechos de los colombianos.

El funcionario aseguró que durante el periodo de Gobierno de Iván Duque Márquez, el ELN ha secuestrado 9 personas, que se suman a las personas anteriormente retenidas. La cifra actual, según Ceballos es de 17.

“El ELN tiene que entregar estas personas inmediatamente. Hoy con estos tristes eventos, el Gobierno sabe y entiende que no tienen voluntad de paz.

Ceballos añadió que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en las próximas horas, luego de realizar un consejo nacional de seguridad, hará un anuncio relacionado con la continuidad del proceso de paz con esta guerrilla.

La autoría a manos del ELN en el atentado ocurrido este jueves en Bogotá, que hasta el momento tiene 21 muertos y 68 personas heridas, fue confirmada por el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, quienes lograron determinar que José Aldemar Rojas Rodríguez, autor material del atentado, pertenecía a este grupo armado.

Un día antes del atentado, el alto comisionado para la Paz, confirmó que el ELN, secuestró a los tres tripulantes del helicóptero derribado en el Catumbo y le dio un mes a esta organización armada para definir si continuaba con la negociación.