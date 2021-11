Grupo Gilinski revela los planes que tiene con Nutresa

La acción del Grupo Nutresa volvió a negociarse ayer, una vez avalada la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que el Grupo Gilinski lanzó para quedarse con el control de la compañía antioqueña. Al final de la rueda bursátil en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el título de la holding de alimentos ganó 23,18%, finalizando en $26.780.

Voces especializadas consultadas por este medio dicen que el mercado mandó un primer mensaje sobre la OPA y es que varios accionistas de Nutresa no le caminarían a la oferta e incluso están aprovechando el “boom” que esta ha generado para vender a un precio no despreciable como al que cerró el título ayer. Lea: Sura cuestiona legalidad de OPA por Nutresa

“También hay quienes dicen, yo compro esa acción a $26.780 y me gano una prima del 12% en la OPA, es un juego de expectativas. Lo que se está viendo es que, en principio, la oferta es favorable para los accionistas minoritarios, aunque no es tan buena para los más grandes. La mayoría del mercado piensa que el negocio no se va a dar”, asegura un experto del sector.

Y es que los Gilinski dejaron ver sus intenciones con esta movida. En el cuadernillo sobre la OPA publicado a través de la BVC, el Grupo asegura que no tiene intenciones de disolver o liquidar a Nutresa o cambiar su alta gerencia o su sede, en Medellín.

No obstante, es claro en que si llegase a tomar las riendas evaluará la conveniencia de hacer inversiones o desinversiones en las actuales líneas de negocio de la firma antioqueña. Incluso, no descarta la venta de algún activo.