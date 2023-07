Gustavo Bolívar cuestiona contrato a esposo de ministra de Minas

Bolívar es muy concreto en señalar que el gobierno Petro se está moviendo por el nepotismo, es decir que los cargos públicos se están entregando entre familiares de funcionarios del propio gobierno. En un mensaje de Twitter, Bolívar expresó que: “Mi postura sobre el nepotismo: nunca he usado, ni usaré el poder para favorecer familiares. Es la formación que heredé de Enrique Parejo González, con quien trabajé varios años”.

Tras la polémica que se ha formado por esa contratación, Felipe Tascón Recio, el director de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, defendió la misma, a la vez que resaltó la hoja de vida de Sjoerd Van Grootheest. “Para nosotros, Sjoerd Van Grootheest no es el esposo de nuestra MinMinas, para nosotros Sjoerd es un documentalista con un currículum envidiable, soportado en premios nacionales e internacionales. Bienvenido Sjoerd al equipo de la DSCI”, indicó en su cuenta de Twitter Tascón.

Pero su cuestionamiento no paró allí al contrato de Sjoerd Van Grootheest que le fue otorgado por $128 millones para liderar una estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia en esa entidad. “Es inmoral que las hojas de vida de mi familia compitan con las de millones que no tienen esa influencia”, manifestó el exsenador Bolívar.

También manifestó que no sabía que era el esposo de la ministra Vélez y que tan sólo lo conoció hace pocos días. Precisó además que el producto inició su contrato el lunes 10 de julio. Además precisó que sus funciones no dependen de la ministra de Minas, por lo que no existe ningún conflicto de interés, “no estoy adscrito al Ministerio de Minas”.

Por su parte, Camilo Cetina, director del Fondo Colombia en Paz, de donde salen los recursos del contrato, señaló a la misma emisora que no se ha evidenciado alguna irregularidad en el contrato del esposo de la ministra.

“No es que no lo recomienden. Esto depende de la dinámica del Fondo Colombia en Paz, que es un patrimonio autónomo que se diseñó tras la firma de los Acuerdos de Paz para poder implementar los diferentes puntos del acuerdo, que son seis puntos y tienen una cantidad de actividades y metas. Eso al final se traduce en contratos. Es decir, la llegada en general del Estado a los territorios”, explicó.