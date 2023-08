Gustavo Petro: la Fiscalía dejó escapar a corruptos de Odebrecht

Gustavo Petro acusó a la Fiscalía General de la Nación de permitir que los implicados en la corrupción de la compañía Odebrecht se fueran a Brasil; el presidente se refiere a individuos que están relacionados con irregularidades en la construcción de la Ruta del Sol II, vía que conecta el centro del país con la región del Caribe.

Petro aseguró, durante el primer Congreso Internacional Lucha Contra la Corrupción y la Recuperación de sus Activos, en Bogotá: “No fue porque se escaparon a tiempo, fue porque la misma Fiscalía les permitió irse y sabían que si se iban a Brasil no había acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento”. El presidente agregó que, al estar en Brasil, estos individuos “podían fácilmente no pagar los requerimientos de la Justicia colombiana y sobre todo no se necesitaba que hablaran”. Lea aquí: Fiscalía revela entramado de Odebrecht: más de 80 mil millones en sobornos