Hermano y el sobrino de Pablo Escobar se pelean por sus museos

Nicolás Escobar es el sobrino mayor de Pablo Escobar. Es el hijo de Roberto, alias Osito, el hermano mayor de Pablo y su mano derecha en el mundo criminal, de los poquitos altos mandos del Cartel de Medellín que llegó a viejo. Al Osito le dicen así porque cuando era un adolescente, y su hermano menor no lo había contratado para contar dólares en una báscula, era un ciclista destacado. Cualquier día llegó al final de una carrera todo embarrado y el locutor dijo que parecía un oso. Esa fue la chapa que le quedó de por vida.

Pero Nicolás, su primogénito, el único varón de su primer matrimonio, no le dice osito ni oso ni padre ni papá ni pá ni apá ni viejo ni cucho. Casi siempre le dice Roberto y a veces “este man”. Dice que no se acuerda de cuántos años tiene y en el celular no lo tiene guardado en los contactos. “Ese señor ya no es mi papá” dice Nicolás, que está convencido de que Roberto lo quiere matar. Lea también: Golpe al narcotráfico: incautan casi media tonelada de cocaína en el mar Caribe

Se pelearon en 2018, cuando en la casa del Osito, en Las Palmas, empezaron a construir juntos un edificio de dos plantas para montar un museo en el que se homenajeara a Escobar. Tenían carros, motos y ropa que había usado el capo, había toda una colección de fotos inéditas, mandaron a hacer una tienda con cualquier cantidad de productos con la cara de Pablo. Además, la casa en sí misma era toda una atracción: era una vivienda que Pablo había construído y que en vida llegó a usar como escondite, entonces tenía puertas secretas, laberintos, caletas.

El negocio era un éxito rotundo: cientos de turistas, casi todos extranjeros, tocaban a diario la puerta de la casa de Osito en busca de las extravagancias que habían visto en Netflix. Iban a escuchar la “otra parte de la historia” que, según ellos, el gobierno y las telenovelas han tergiversado, a conocer al Pablo hermano, tío, generoso, bonachón. Pero a pesar de que el museo crecía en visitantes con cada nueva serie de la mafia que se estrenaba, los problemas entre Nicolás y su padre empezaron pronto, a penas seis meses después de haber empezado el negocio.

Según Nicolás, Roberto nunca accedió a sus peticiones para legalizar el lugar. El edificio lo habían construido sin pedir permisos, no tenían un sistema de facturación ni de contabilidad y a sus trabajadores no los tenían contratados formalmente. Eso, dice el sobrino de Pablo, fue lo que rompió su relación.