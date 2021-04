IVA en chocolate, café, azúcar y sal no va a aumentar: Duque

El presidente de la República, Iván Duque, aseguró este miércoles que los productos como chocolate, café, azúcar y sal no van a ser gravados con IVA contradiciendo a su viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien había indicado que estos productos, al no ser esenciales a su juicio debían ser gravados.

“Yo he sido muy claro, y voy a decirlo de una forma también muy diáfana: esos cuatro productos se van a mantener tal como están hoy; esa es la instrucción que yo le he dado al Ministerio de Hacienda. Tal como están hoy: los que tienen, de esos cuatro, los que tengan IVA cero, se mantendrán en IVA cero; y los que tengan IVA cinco, se mantendrán en IVA cinco, tal como están. Es decir, no sufrirán ningún incremento”, dijo el presidente en una entrevista con Red Más Noticias.

Además indicó que la Reforma Tributaria o Agenda de Transformación Social Sostenible, se presentará para proteger a los más vulnerables, muy afectados por la pandemia, y también para equilibrar las finanzas públicas, y pidió tener claro que es un compromiso que “nosotros no podemos eludir”.

Por otro lado, indicó que la meta del Plan Nacional de Vacunación es “llegar a 35 millones de vacunados este año. Y tenemos una meta próxima, llegar a tres millones de vacunados para el 17 de abril y, algo que me parece importante, las metas que nos hemos trazado las hemos cumplido”.

En ese sentido, el Mandatario indicó que frente al Plan Nacional de Vacunación, “nosotros dijimos: empezamos en febrero y será sostenible y será gratuito. Dijimos: empieza el 20 (de febrero) y empezó el 17 (de febrero). Dijimos que llegaría al millón en los primeros 30 días, llegamos en el día 28. Y ya estamos por encima de los dos millones y medio”.