JEP asegura que persiste el problema del hackeo: se agrava la situación

Desde las 10:30 am de este jueves 21 de diciembre, la cuenta de Youtube de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) fue hackeada, mostrando la transmisión de un juego bélico en la cuenta oficial de la entidad.

Sin embargo, la JEP aseguró que siete horas después este problema aún no se soluciona y, por el contrario, se agravó este ataque cibernético de origen desconocido.

Según explicaron, los servicios de Google ya no están bajo el control de la entidad, actualmente no se tiene acceso al correo electrónico desde donde se manejan las comunicaciones de la entidad y menos el canal de Youtube.

“El usuario y la arroba del canal en YouTube de la JEP (JEP Colombia) han sido modificados. Así mismo, la información original que allí se encontraba alojada, desde el 15 de marzo de 2018, en este momento no se encuentra disponible”, explicaron desde la entidad.