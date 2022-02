Jhonier Leal estaría presionando a su familia para cambiar de abogado

El abogado de la familia Leal, Elmer Montaña, denunció este lunes que Jhonier Leal está llamando a sus familiares para pedir que le quiten a el poder como abogado, porque está entorpeciendo su negociación con la Fiscalía. (Jhonier Leal busca concretar preacuerdo tras aceptar cargos)

“Jhonier Leal ha llamado a sus familiares, entre ellos a las hermanas de la señora Marleny Hernández, sus tías, con el fin de solicitarles que me revoquen el poder que me otorgaron para que las represente como víctimas, con el argumento de que me he convertido en un obstáculo en la negociación que está adelantando con la Fiscalía”, dijo el abogado.