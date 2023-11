Juan Fernando Petro habría ofrecido amnistía a narco para no ser extraditado

Sin embargo, el abogado también explicó que no era muy claro si esa suma de dinero era para pagar los honorarios del intermediario o si iban bajo cuerda para el mismo Juan Fernando. Finalmente, el negocio no se hizo porque Restrepo rechazó la propuesta.

Esa propuesta habría llegado a través de un tercero. Según Univisión, luego de contrastar la información con el abogado Díaz, este aclaró que su cliente no recibió directamente el ofrecimiento por parte de Juan Fernando Petro, sino por parte de otra persona que no se logró identificar.

“Juan Fernando Petro, el hermano del actual presidente colombiano, le ofreció al señor Restrepo una oportunidad para ingresar a un programa legítimo de amnistía para colombianos que han servido a los intereses del gobierno lo que habría asegurado la no extradición de Restrepo a cualquier país del mundo, incluido Estados Unidos”, afirmó el abogado Díaz en un documento judicial que presentó a una corte federal en Tampa, Florida.

Por su parte, el hermano del presidente le dijo a Univisión que nunca ha visto y ni siquiera conoce al señalado narcotraficante Carlos Restrepo.

“Nunca he hablado con un narco, nunca me he sentado en un salón privado a hablar con abogados de narcos”, dijo. Además, le pidió al abogado Díaz identificar a esa tercera persona.

Lo que se sabe del señalado narco requerido en Florida es que era piloto de la Sociedad Aérea de Ibagué Sadi y al parecer, la campaña presidencial de Gustavo Petro habría alquilado aviones de esa compañía aérea durante las vueltas presidenciales en 2022, tal y como quedó registrado en documentos del Consejo Nacional Electoral.

Según la Unidad Investigativa de ese medio, los servicios de Sadi a la campaña del Pacto Histórico sumaron alrededor de 800 mil dólares.

El nuevo escándalo que involucra a Juan Fernando Petro se da justo en medio de una investigación de la Fiscalía por el caso de lo que se llamó “El Pacto de la Picota”, revelado por el periodista Ricardo Calderón de Caracol Televisión.

En ese contexto, el hermano del mandatario habría visitado cárceles para ofrecer beneficios a condenados por narcotráfico para que se subieran a la paz total del presidente Petro a cambio de coimas.

En su momento, Juan Fernando dijo que estaban usando su nombre en las cárceles para hablar de pagos a narcos con la promesa de no extradición e incluso para que se quedaran con parte de su fortuna. Sin embargo, eso no lo salvó de que la Fiscalía abriera las investigaciones pertinentes.