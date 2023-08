La Flip le pide a Petro que “se abstenga de estigmatizar a la prensa”

Para publicar la cslumnia contra mi campaña @NoticiasCaracol tuvo que sustituir los directivos oficiales de la campaña en el Casanare por personas que nunca lo fueron, sustituyó mentirosamente a nuestra coordinadora Sonia Bernal por una que no conocemos llamada Sonia Navarro,...

“La Fiscalía no nos ha dado información sobre el presunto desfalco: Dau

Por tanto, le recordó al jefe de Estado que dentro de sus obligaciones constitucionales debe garantizar la libertad de expresión e información: “Al anunciar acciones judiciales contra el medio, el presidente Petro se aleja de cumplir con esas garantías y promueve un ambiente intimidatorio”. Le puede interesar: Petro no se detiene y arremete nuevamente contra denuncias mediáticas

“Hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro para que, así como ha asegurado que no interferirá en las investigaciones judiciales sobre la financiación de su campaña, también permita el libre flujo de información periodística”, sostuvo la Flip.

Hacemos un llamado al Presidente @petrogustavo para que, así como ha asegurado que no interferirá en las investigaciones judiciales sobre la financiación de su campaña, también permita el libre flujo de información periodística.

Del lado de Casa de Nariño y de Colombia Humana han sido enfáticos al negar la entrada de dineros ilícitos, también reclaman que no se haya consultado a los dirigentes de la campaña para la realización de la nota e insisten en la rectificación.

Petro responde

Luego del llamado de la Flip, el presidente Petro se pronunció en sus redes sociales y afirmó que como ciudadano goza de derechos fundamentales y uno de ellos es el derecho al buen nombre.

“La información de Caracol fue calumniosa. Quienes el canal afirmó que me habían financiado afirmaron que no. Quienes el canal dijo que eran directivos de Colombia Humana resultó que no eran y al querer vincularme con la financiación de un narco, negado por su propia esposa, terminó construyendo una mentira contra mi buen nombre”, señaló el jefe de Estado.

Añadió que como la ley lo exige pidió una rectificación, pero el medio no quiso, por lo que usará los procedimientos legales para defender su buen nombre y el de su colectividad política.