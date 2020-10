La otra minga indígena que comenzó este domingo en el Cauca

María Ángela Baltazar, gobernadora del resguardo de Canoas, afirmó que el objetivo es marchar en defensa de la vida, la paz, la unión y el buen vivir. Además, aseguró que exigen que las ayudas económicas a sus pueblos lleguen de manera directa y no a través de intermediarios, con quienes finalmente no se cumplen las exigencias de la comunidad.

“La paz la conseguimos uniéndonos, no discriminando a nadie. Así construimos paz, cuidando nuestro territorio y no buscando culpables afuera”, enfatizó.

“No todo en la vida es violencia, no todo es tirar piedra, no todo es desbaratar, no todo es destruir. Haciendo una marcha pacífica y en paz también se puede salir adelante”, agregó también Judy Serna, líder del Consejo Comunitario CURPAG Afrodescendiente.