“Le echaban orín en la boca”: mujer afro denunció racismo y abuso sexual contra sus hijos

Kerlin Murillo Mena.

La madre relató que “cuando decidimos entrar a la presencialidad, efectivamente no les caí bien simplemente por mi pigmentación de piel. Desde ese momento iniciaron conmigo una segregación social y racial, además de acoso laboral. No sé cómo lo resistí”.

El menor también relató que “un niño de bachillerato me lanzó al piso desde esas escaleritas y me empezó a decir “váyase, negro hijo de puta”. Después de que me caí, me ha dolido el brazo y me duele al moverlo”.

El personal médico también encontró una “abrasión” en la zona anal, “dolorosa a la exploración”, y una “herida en proceso de cicatrización”, por lo que se presume que ya habría antes un ataque similar.