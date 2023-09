¿Leal es inocente? El caso da un giro con la incriminación de otro hermano

El nuevo testimonio vincula a otro hermano

Pues bien, según Teresa Muñoz, en el homicidio también podría estar involucrado otro de los hijos de Marleny Hernández.

Según ella, Carlos Andrés García –hijo de Marleny y hermano de Mauricio y Jhonier– estaba presionando a la familia para que lo ayudaran a salir de la cárcel de Tuluá, un centro de reclusión en el que se encuentra retenido por una serie de delitos que no fueron especificados dentro de este juicio.

“(Carlos) Me pidió el favor de que hablara con Marleny para que lo ayudara a salir, yo hablé con ella y la respuesta que me dio fue ‘no, déjame hablo con Mauro’. A los días hablé con ella otra vez y me dijo ‘no lo voy a ayudar y Mauro tampoco quiere’”, contó Teresa Muñoz bajo la gravedad de juramento.

Según la testigo, esa negativa de las víctimas de ayudarlo a salir de la cárcel provocó toda la ira de García porque era evidente que la posición económica de Mauricio Leal le hubiera podido ayudar a salir de dicho centro. Lea también: Tras polémica por baile erótico, jueza Polanía manifiesta sentirse acosada

“Andrés estaba enfurecido con Marleny porque no le quería ayudar y Mauro tampoco”, contó la supuesta amiga de la familia.

Con todo eso, Teresa Muñoz aseguró que el otro hermano de los Leal habría dicho que “valía la pena” matar a Mauricio y a Marleny, un comentario que ella recordó mucho cuando salió la noticia de los homicidios.

Por ahora, no está claro si la Fiscalía General de la Nación investigará esa nueva línea o si seguirá recolectando pruebas para demostrar que Jhonier Leal asesinó a su propia madre y hermano.

En diferentes entrevistas García se ha desmarcado del doble homicidio y ha manifestado que no tiene nada que ver con el crimen.