Ley de sometimiento: la controversia de los beneficios a los criminales

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó la hoja de ruta para el desmantelamiento de las bandas criminales que no tienen un estatus político y que no hacen parte de la ‘Paz Total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El proyecto sería el complemento de la Ley de Orden Público, convirtiéndose en los dos pilares de la Paz Total para desestructurar los factores organizados en el país, ya que está dirigida solo para las bandas criminales que tienen una jerarquía, pero que no tienen un estatus político.

Ariel Ávila, senador y vocero del proyecto, explica en qué consiste la ley de sometimiento y las controversias sobre los múltiples beneficios contra estas bandas criminales organizadas a cambio de entrar voluntariamente a la justicia. (Lista la ley de sometimiento de las bandas criminales: ¿en qué consiste?)

El experto señaló que mientras el proceso de paz con la guerrilla del ELN es una negociación política de agenda social, el sometimiento es una conversación socio-jurídica, donde hay una negociación de la pena en el aspecto jurídico, pero también una política de reincorporación y evitar la repetición en lo social.

“Entonces, no va a haber nuevas curules, no va a haber una negociación de la agenda ni planes de desarrollo nuevo, no tomarán estatus político”, asegura Ávila, resaltando las diferencia con el proceso que se llevó en su momentos con la guerrilla de las Farc.

La finalidad del proyecto es que grupos como el Clan del Golfo, las Autodefensas, Sierra Nevada, Pachencas, entre otros, entreguen información sobre su organización, aportar a la verdad, justicia y reparación a las víctimas y entregar bienes de la organización para su reparación.

Ávila asegura, sobre el funcionamiento, que no se crearán nuevos jueces o nuevos tribunales, puesto que “la Fiscalía y los jueces de poder judicial, denominada justicia ordinaria, son los que van a ayudar en el desmantelamiento de estas estructuras armadas ilegales y estructuras criminales de alto impacto para el tema de sometimiento a la justicia”.

El sometimiento tendrá ciertos beneficios para los miembros de estas organizaciones al margen de la ley, como una reducción en la pena impuesta. Es decir, que podrían pagar solo entre seis y ocho años de cárcel sin beneficio, además de cuatro años adicionales de libertad condicionada para realizar actividades de restauración a las víctimas y de reinserción a la sociedad.

Ávila enfatiza que no habrá impunidad, porque sí pagarán delitos en la cárcel, lo único distinto es una sustitución de la pena. “Es un modelo mucho más amplio que el que hubo en Justicia y Paz, que es la famosa ley que se utilizó para la desmovilización paramilitar”, resalta el experto

Ávila agrega que “el sometimiento a la justicia ya existe de forma individual hace muchos años y se llama principio de oportunidad, un corrupto, un criminal va y acepta los delitos que cometió, cómo lo hizo y recibe una reducción de la pena. Lo único que hace esa ley es que pasamos de esa sujeción a la justicia a uno colectivo”. (Lea también: En marchas de la oposición hubo votantes de Petro “que no ven el cambio”)

Sin duda, otra de las polémicas tiene que ver con la extinción de dominio. Según el documento, tras la entrega de bienes, dinero y demás durante el proceso, se podrán quedar en su poder con un 6 % para ellos y sus familias.

“Aquí no hay nada nuevo”, señala Ávila, quien explica que estas condiciones ya existen en la ley de extinción de dominio implantada desde 2014, donde “toda persona de una estructura criminal de alto impacto que entregue miles de millones de pesos se podría quedar hasta con un máximo del 6 % para que pueda vivir después de pagar la condena y el 94 % va para el Estado”.

Una de las inquietudes que más genera es creerles a estos grupos criminales lo que dicen y entreguen, tomando en cuenta procesos pasados en búsqueda de la paz, donde hubo un cumplimiento ni verdades completas. Ávila hace una comparación con el proceso de Justicia y Paz y lo que se diferencia de este nuevo proceso.