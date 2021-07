Mamá y padrastro de Sara Sofía Galván quedaron libres por error de la Fiscalía

Esto lo sustentó la Fiscalía, porque en la transcripción completa de la parte relevante de la audiencia de imputación y de lo expresado por la Fiscalía se observó que el ente acusador, como hecho jurídicamente relevante, “hizo una lectura deshilvanada de la denuncia de la tía de la menor y varias entrevistas para terminar afirmando que: ‘es que a la fecha Sara Sofia no ha aparecido y continúa desaparecida (......) y que la niña le dieron comida una tarde y se quedó dormida y que en la noche estaba fría y tiesa y que les había dado mucho miedo y que por eso la habían arrojado al caño y estos son los hechos y la inferencia razonable que les estoy manifestando porque ellos son los últimos que tuvieron contacto con la bebe”, dijo la Juez Segunda Penal.

Añadió que no entiende cómo, “si lo referido por Xiomara Galvan (tía de la menor), fue que su hermana Carolina la recogió y desde ahí no se conoce el paradero de la menor, se entiende que la conducta sólo es por la desaparición, no obstante ¿qué relación tiene esto con que la menor falleció? y no se especificó por parte del ente acusador si el testimonio es creíble para la Fiscalía”, dijo la Juez, quien añadió que no se tiene claridad de los cargos.

La Juez explicó que todo esto denota que la Fiscalía “está dubitativa o no ha logrado estructurar la hipótesis de los hechos jurídicamente relevantes”.

Con relación a Nilson Díaz, padrastro de Sara Sofía, “la Fiscalía no indicó qué participación tuvo, además de ser la pareja sentimental de la mujer y de cobrar un subsidio en el delito de desaparición forzada”.

Por esta razón, la juez argumentó que “no podría esperarse que con la formulación de acusación se solventen irregularidades evidentes en el acto de comunicación de cargos, por ende no logra dilucidar el despacho, como en la formulación de acusación, podrían subsanarse los hierros advertidos en la formulación de imputación”.

La juez agregó que si se permitiera la continuación del proceso, además de afectar las garantías de los implicados, se podría llegar a afectar los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y la reparación, porque este acto irregular de la Fiscalía puede conllevar a un juicio sin fundamento probatorio sobre la responsabilidad de la implicados, lo cual genera impunidad sin que se establezca la verdad de lo ocurrido.

El objetivo de esta decisión, según la juez, es que “la Fiscalía corrija estos actos irregulares, para que se adelante un juicio con las formas propias y en estricto apego de las garantías de las víctimas e indiciados”.

¿QUÉ PASÓ CON SARA SOFÍA?

Sara Sofía nació el 30 de marzo de 2019 y la situación de su madre nunca fue la mejor. No se sabía quién era el padre de la niña y, aunque su familia la apoyo durante los primeros meses de vida, en septiembre u octubre de 2020, Carolina decidió irse de la casa a vivir con una amiga

La niña sí se quedó viviendo con la familia de Carolina. “Desde que la niña nació, Carolina no mostró afecto con ella, no tenía ese rol de mamá, no estaba pendiente de su hija”, le dijo Xiomara a Blu Radio.

Cuando Carolina volvió a llevarse la ropa, Xiomara le reclamó porque en el jardín a donde asistía la niña, la tenían en seguimiento por el descuido de su madre. Ella no dijo nada, pero unas semanas después, se llevó la niña, primero por un fin de semana, pero después empezó a sacar pretextos para no devolverla.

EMPEZÓ LA BÚSQUEDA

El 23 de enero, Carolina le confiesa a Xiomara que se va a quedar con la niña y Xiomara habla por última vez con ella.

El 29 de enero, la profesora del jardín le cuenta que Carolina y Nilson fueron a reclamar el bono de la niña, pero que no la habían llevado porque supuestamente estaba siendo cuidada por otra persona. Ahí empieza a sospechar Xiomara y empieza la búsqueda por redes sociales.

El 18 de febrero, una conocida de Carolina, llamada Marisela, contacta a Xiomara y le dice que su hermana estaba trabajando en el sector de Corabastos como prostituta. Pero lo más grave fue que le contó que Carolina le había dicho que la niña había muerto, después de que comió un plato de lentejas y se quedó dormida. A las tres horas, cuando la fueron a despertar, ya estaba muerta, por lo que la metieron en una caja y la tiraron al rió.